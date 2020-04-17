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Место немецкой военной «ветеринарии» обнаружили в Тверской области

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Фото: vedtver.ru
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В Тверской области под Андреаполем нашли место, где предположительно располагалась немецкая ветеринарная часть. Исследование проводил Андреапольский поисковый отряд «Подвиг» имени С. Морозова. Основные бои в этом районе проходили осенью 1941 года возле деревни Митрошино.

По словам директора Андреапольского краеведческого музея, командира отряда Валерия Линкевича, здесь стояли немецкие тыловые части. При раскопках попадаются следы боев и инженерные сооружения германских тыловиков. Поисковик не исключает, что подразделение было связано с ветеринарией.

Прямо под дерном поисковый отряд нашел огромное количество подков самого разного размера, детали телег, более 10 конских щеток-гребней, которые не успели использовать, пишут «Тверские ведомости».

Следы боев в этом районе также встречаются: поисковики обнаружили винтовочные гильзы, пуговицу от солдатской шинели, осколки снарядов и пробитый стальной шлем 1940 года.

В январе сообщалось, что в поселке Эммаус Тверской области было найдено письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года. Его обнаружили на чердаке одного из старых домов. Как рассказал поисковик Сергей Бауэр, послание было написано солдатом, возможно, офицером и было адресовано скорее всего жене.

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