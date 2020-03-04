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Посол ФРГ сообщил о передаче России данных о советских военнопленных

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Германия передаст России информацию о советских военнопленных, погибших в немецком плену, соответствующая договоренность была достигнута осенью. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на вечере памяти, который прошел в Москве 3 марта.

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По его словам, речь идет о данных нескольких тысяч солдат. Все они будут направлены российской стороне в апреле.

«Мы надеемся, что <…> это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — цитирует его «РИА Новости».

О передаче информации о погибших военных договорились главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас, соглашение было подписано в Берлине осенью 2019 года.

Ранее в ноябре в Германии выступили за совместное с Россией празднование 75-й годовщины Победы. Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч предложил вместе с Москвой организовать мероприятия в сфере культуры, спорта, экономики.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На праздничные мероприятия по случаю юбилея Победы 9 мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерреш.

В военном параде на Красной площади покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады также пройдут в 29 городах России.

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