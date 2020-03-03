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Ко Дню Победы Путин представит авторскую статью о Второй мировой войне

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Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
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Президент РФ Владимир Путин ко Дню Победы опубликует авторскую статью о Второй мировой Войне, сообщил во вторник, 3 марта, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами Песков напомнил, что сам Путин в конце прошлого года рассказал о работе над авторским материалом о Второй мировой войне в преддверии 75-летия Победы, где изложит свое видение событий.

23 февраля глава государства пообещал, что Россия будет препятствовать любым попыткам исказить историю Великой Отечественной войны. Путин отметил, что ценой кровопролитных сражений российским солдатам удалось не только одержать победу над врагом на своей земле, но и освободить другие страны от оккупантов.

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