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Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил сопредседатель Центрального штаба движения Сергей Макаров.

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«На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн. Движением «Бессмертный полк» был разработан проект «Бессмертный полк — онлайн». Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семьях», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

В связи с распространением коронавирусной инфекции организаторы акции провели онлайн-голосование по поводу формата проведения мероприятия. В результате голосования был выбран онлайн-формат.

Для участия в проекте нужно заполнить форму на сайте «Бессмертного полка» или в соцсетях, добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото. Из этой базы автоматически будет создан видеоряд, состоящий из фотографий участника войны и его родственника. Портреты будут показаны по мере размещения информации в базе полка, а не в алфавитном порядке.

В 2020 году мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, были перенесены из-за риска дальнейшего распространения коронавируса. Об этом заявил 16 апреля президент России Владимир Путин. Также он отметил необходимость переноса парада Победы.

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