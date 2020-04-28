Авиация ЗВО пролетит над 12 городами в честь Дня Победы

Боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа (ЗВО) в честь Дня Победы. Об этом сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев 28 апреля.

Так, более 100 боевых самолетов и вертолетов осуществят полет над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

В полете будут задействованы многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Источники «Интерфакса» допускают полет военной авиации и над Москвой.

Авиация Восточного военного округа также готовится к воздушному параду в честь Дня Победы. Так, 24 апреля боевые суда провели тренировочные полеты над Хабаровском.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы, пишет «Газета.ру». Позднее он заверил, что торжества обязательно состоятся, но позднее.

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