Путин предложил официально утвердить дату Дня работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, в ходе совещания с главами регионов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

При этом глава государства отметил, что данная дата официально не была установлена, и предложил изменить это.

«Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — сказал президент.

Также в ходе обращения к гражданам во время встречи с руководителями субъектов страны Путин сообщил, что принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден.

При этом глава государства поручил правительству подготовить план поэтапный отмены ограничений по коронавирусу с 12 мая.

Ранее во вторник Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter также поздравил работников скорой с профессиональным праздником и отметил, что на станцию скорой помощи города в период пандемии возросло на 50% — до 25 тыс. в сутки.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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