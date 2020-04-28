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Путин рассказал о важности философии любви к человеку

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам страны по итогам совещания с губернаторами 28 апреля, заявил о важности философии любви к человеку. По его словам, именно она помогла выстоять на протяжении веков.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

«Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю: для нас сейчас главное — это люди, их жизнь, иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думают, поступают абсолютное большинство из вас», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что если сберечь и сохранить людей, всё остальное удастся наверстать.

«Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние», — подчеркнул Путин.

Президент пообещал поддержку тем, кто остался без работы и оказался в непростой ситуации.

Перед началом встречи с главами регионов российский лидер также обратился к гражданам страны и рассказал о результатах принятых мер по борьбе с коронавирусом и дал ряд новых поручений правительству. Кроме того, президент объявил о продлении режима нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания коронавирусом, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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