Путин упрекнул в эгоизме ставящих свою свободу выше безопасности других людей

Президент России Владимир Путин, 28 апреля, в ходе обращения к гражданам после совещания с губернаторами, упрекнул в эгоизме тех, кто ставит собственную свободу от ограничений из-за коронавируса выше безопасности других людей.

По мнению президента, раздражение, связанное с ограничениями, не должно выливаться в громкие слова о нарушении личных прав. Он выразил уверенность, что Россия преодолеет пандемию коронавируса и отметил, что человеческая жизнь — бесценна.

Путин также подчеркнул, что применение закона естественного в данной ситуации, невозможно. Жертвовать людьми ради спасения экономики в условиях пандемии недопустимо, уверен президент. Он считает, что те, кто предлагает в первую очередь думать об экономике и оставить людей на «произвол судьбы», призывают «к дикости и варварству».

«Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло и в конечном счете она утратила свою государственность», — сказал он.

Кроме того президент анонсировал расширение мер поддержки со стороны государства. Власти помогут бизнесу сохранить рабочие места и окажут помощь тем, кто потерял работу.

«Мы всё обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги», — добавил Путин.

В ходе совещания с губернаторами Путин сообщил о принятом им решении продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. При этом глава государства поручил правительству страны проработать план постепенного снятия ограничительных мер, которое должно стартовать 12 мая.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.