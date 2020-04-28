Совещание Путина с губернаторами. Главное

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, провел совещание с главами субъектов регионов.

Перед началом встречи российский лидер обратился к гражданам страны и рассказал о результатах принятых мер по борьбе с коронавирусом, дал ряд новых поручений правительству и анонсировал изменение сроков режима нерабочих дней в стране.

Путин отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности для борьбы с эпидемией. Так президент указал на рост производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и защитных масок.

Массовое производство лекарств в стране, по его словам, было развернуто с нуля, а выпуск тест-систем и число исследований на тему коронавируса показывают устойчивую положительную динамику.

Российский лидер заявил, что в стране замедлилось распространение заболевания COVID-19, так как ежедневное число новых инфицированных стабилизировалось. При этом Путин подчеркнул, что на пик заболеваемости выйти пока не удалось, а риски заражения выходят на верхнюю планку.

Он призвал граждан к предельной собранности, дисциплине и мобилизации, а Минздраву страны поручил вести непрерывный мониторинг ситуации с инфекцией в каждом субъекте Федерации. Путин отметил, что созданного резерва койко-мест может не хватить, поэтому призвал ведомство дополнительно развертывать новые.

Региональные власти по поручению Путина обязаны продолжить подготовку для того, чтобы дать отпор надвигающемуся заболеванию и «бороться за каждую жизнь», несмотря на то что планы в некоторых субъектах страны по развертыванию койко-мест и запасу медикаментов уже могут быть выполнены.

Также в ходе выступления президент сообщил о решении продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно. Правительство же должно уже с 12 мая начать постепенную отмену ограничений. Соответствующий план Путин поручил создавать уже сейчас. При этом Путин отметил, что меры, принятые в одних регионах, могут не подходить другим, ведь распространение инфекции в субъектах происходит по-разному. Президент допустил, что после прохождения пика заболеваемости в ряде субъектов уровень инфицирования может оставаться высоким.

Президент добавил, что пандемия коронавируса сильно ударила по отечественному бизнесу и самозанятым гражданам. Власти страны должны поддержать всех пострадавших и совместно с представителями бизнеса подготовить общенациональный план восстановления экономики с учетом уже принятых ранее пакетов соответствующих мер.

В ходе совещания президент поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он отметил, что данная дата не была официально утверждена. В связи с этим глава государства предложил на государственном уровне утвердить этот праздник.

По итогам совещания Путин также обратился непосредственно к гражданам. Он отметил, что многим соотечественникам может казаться, что ничего страшного не происходит, однако это не так. Российский лидер назвал предстоящие майские дни решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Глава государства также сообщил о проведении в России авиапарада 9 мая. Кроме того, в городах страны вечером обязательно устроят традиционный праздничных салют. Другие запланированные мероприятия тоже состоятся, но позднее.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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