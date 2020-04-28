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Песков заявил о совместном урегулировании проблем в подготовке регионов к коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федеральный центр работает вместе с регионами в их подготовке к борьбе с коронавирусной инфекцией. Проблемы, которые возникают, урегулируются совместными усилиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 28 апреля.

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«Федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами. Задача — путем сложения усилий федерального центра и регионов обеспечить принятие тех мер, которые были намечены», — заявил он.

Песков добавил, что федеральный центр находится в постоянном контакте с субъектами, чтобы общими усилиями обеспечить реализацию принятых мер, в частности, в вопросе подготовки систем здравоохранения к эпидемии.

«Где-то встречаются определенные проблемы на этом пути. И опять же путем сложения усилий они урегулируются», — объяснил он.

28 апреля состоится совещание президента с губернаторами в формате видеоконференции. Главы регионов должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Перед совещанием глава государства обратится к гражданам с большим выступлением.

Ранее, 27 апреля, пресс-секретарь президента отмечал, что координационная комиссия осуществляет контроль выполнения всех необходимых параметров исполнения поручений Путина главами регионов.

22 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что некоторые главы российских регионов формально отнеслись к исполнению поручений главы государства. По большей части это связано с обеспечением медицинских учреждений необходимым оборудованием.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля.

Приоритетом для субъектов должно стать сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики. Отдельной задачей является наращивание медицинских мощностей в учреждениях здравоохранения регионов в виде обеспечения достаточного количества койко-мест и необходимого для лечения оборудования.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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