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Песков рассказал о подготовке Путина к мероприятиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин тщательно подходит к подготовке к мероприятиям, поэтому не пользуется услугами суфлеров.

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В ходе интервью изданию «Аргументы и факты», опубликованном в понедельник, 27 апреля, Пескову задали вопрос о том, как Путину удается запоминать множество цифр, которые он озвучивает во время публичных выступлений.

«Нет, никаких суфлеров нет и быть не может. Всегда перед крупными мероприятиями президент готовится, и очень серьезно. И помимо того, что у него действительно очень хорошая память, он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов, каждый раз обновляет тот массив информации, который у него есть в голове», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также он отметил, что Путин никогда не идет на переговоры или совещания, предварительно не подготовившись к нему.

В этом интервью Песков рассказал, что Путин свел к минимуму очные встречи и старается соблюдать социальную дистанцию.

По его словам, президент встречается очно с некоторыми министрами и представителями банковских структур. Однако все они, как и сам глава государства, предварительно сдают тест на коронавирус.

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