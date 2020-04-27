Кремль назвал чушью попытки политизировать помощь России другим странам

Попытки политизировать помощь России другим странам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции — это чушь и полный абсурд, заявил в понедельник, 27 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каких-либо ожиданий по поводу ответных действий ни у кого не было и быть не могло. Когда кто-то пытается эту тему политизировать, связывать с какими-то «разменными» действиями — это просто чушь, полный абсурд!», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Представитель Кремля подчеркнул, что принцип «ты мне, я тебе» неприменим ни к подходу российской стороны, ни к убеждениям президента страны.

«Помощь оказывалась в первую очередь тем, кто в ней нуждался, кто находился в самой тяжелой ситуации», — отметил Песков.

В начале апреля посольство России в Великобритании уже призвало телеканал Би-би-си не искать скрытый смысл в том, что Москва оказывает гуманитарную помощью США и Италии. Поддержка, по словам дипломатов, это не что иное, как знак солидарности в борьбе с эпидемией.

В конце марта в США были направлены два спецборта с грузом для борьбы с пандемией — медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, половину стоимости гуманитарного груза из России оплатил Вашингтон, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Американский лидер назвал такой жест очень милым.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посчитал глубоко оскорбительными предположения о том, что Москва отправила Риму гуманитарную помощь на условии ответных действий, в том числе и ослабления санкций.

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