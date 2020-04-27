СМИ сообщили о намерении властей Британии смягчить меры против COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе может объявить о смягчении ограничительных мер, которые были приняты в стране из-за распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на близкие к Джонсону источники сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, глава британского правительства может ускорить ослабление карантинных мер, действие которых рассчитано до 7 мая. Отмечается, что Джонсон всё больше склонен в изменению ограничений, если это будет позволено медиками и учеными.

Ранее 26 апреля официальный представитель главы британского правительства рассказал, что Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей в понедельник.

Последние две недели Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства.

Ослабление карантинных мер уже началось в ряде европейских стран. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о снятии части карантинных ограничений с 4 мая и переходе республики во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

25 марта сообщалось, что при положительной динамике в распространении коронавируса ограничительные меры будут ослаблены со 2 мая и в Испании.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании к 26 апреля достигло 152,8 тыс. человек, погибли более 20 тыс. пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По состоянию на 26 апреля в мире зафиксировано 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. 206 тыс. человек скончались. 873,8 тыс. пациентов выздоровели.

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