Премьер Италии объявил о частичном снятии карантина с 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе объявил о снятии части карантинных ограничений с 4 мая и переходе республики во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом пишет Huffpost в воскресенье, 26 апреля.

«С 4 мая будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета. Будет возобновлено производство и работы на строительных площадках», — сказал премьер в ходе онлайн-конференции.

Планируется также открытие заведений общественного питания, но только с обслуживанием на вынос.

Откроются парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами. При этом будет необходимо соблюдение мер предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

Ранее 26 апреля в Италии было зафиксировано рекордно низкое число жертв коронавирусной инфекции за сутки с 15 марта — 260 человек.

Вместе с тем первые послабления ограничительных мер произошли в Италии уже на прошлой неделе. В частности, власти разрешили открыться некоторым категориям магазинов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 26 апреля, в мире зафиксировано 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. 206 тыс. человек скончались. 873,8 тыс. пациентов выздоровели.