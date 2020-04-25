В Испании в мае разрешат прогулки и занятия спортом

При положительной динамике в распространении коронавируса в Испании, ограничительные меры в стране будут ослаблены со 2 мая. Испанцам могут разрешить выходить на прогулки и заниматься спортом. Такое заявление сделал в субботу премьер-министр страны Педро Санчес, передает «РИА Новости».

Во вторник, 28 апреля, на ближайшем заседании совета министров будет утвержден план постепенного снятия карантина, добавил Санчес.

«Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижение. Мы будем делать это поэтапно», — сказал он.

При этом, снятие карантина в различных автономных сообществах будет происходить по-разному. На это будет влиять не только уровень распространения коронавируса, но и возможностей медицинской системы регионов.

Санчес также напомнил, что с завтрашнего дня в Испании будет разрешено выходить на улицу детям до 14 лет в сопровождении взрослых. При этом прогулки должны совершаться возле дома и не должны длиться более часа.

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.

Ранее, 24 апреля, в Испании сообщили о том, что за сутки в стране зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса в течение последнего месяца.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля Испания находится на втором месте по числу заболевших за весь период — там коронавирусом заболели 219 764 человека, умерли 22,5 тыс. пациентов.