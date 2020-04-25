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В Испании в мае разрешат прогулки и занятия спортом

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Фото: REUTERS/Vincent West
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При положительной динамике в распространении коронавируса в Испании, ограничительные меры в стране будут ослаблены со 2 мая. Испанцам могут разрешить выходить на прогулки и заниматься спортом. Такое заявление сделал в субботу премьер-министр страны Педро Санчес, передает «РИА Новости».

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Во вторник, 28 апреля, на ближайшем заседании совета министров будет утвержден план постепенного снятия карантина, добавил Санчес.

«Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижение. Мы будем делать это поэтапно», — сказал он.

При этом, снятие карантина в различных автономных сообществах будет происходить по-разному. На это будет влиять не только уровень распространения коронавируса, но и возможностей медицинской системы регионов.

Санчес также напомнил, что с завтрашнего дня в Испании будет разрешено выходить на улицу детям до 14 лет в сопровождении взрослых. При этом прогулки должны совершаться возле дома и не должны длиться более часа.

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.

Ранее, 24 апреля, в Испании сообщили о том, что за сутки в стране зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса в течение последнего месяца.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля Испания находится на втором месте по числу заболевших за весь период — там коронавирусом заболели 219 764 человека, умерли 22,5 тыс. пациентов.

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