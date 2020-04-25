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Испанские ученые исключили существование нулевого пациента в стране

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Установить нулевого пациента с коронавирусом в Испании не представляется возможным из-за масштабного распространения вируса в стране. К такому выводу пришли ученые из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, пишет El Pais в пятницу, 24 апреля.

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Испанские ученые изучили геномы SARS-CoV-2 и выявили три группы вирусов, распространившиеся в стране, — S, G и V.

Вирус первой группы появился в Испании в середине февраля — его нашли в образцах, взятых у инфицированных в Валенсии. Все проанализированные вирусы отсылают к геному из Уханя, обнаруженному 24 ноября.

По данным исследователей, коронавирус мог попасть в Испанию как минимум 15 различными путями.

Также ученые установили, что вирусы не сильно мутировали, а значит, вакцина против коронавируса будет эффективна. По словам одного из исследователей, SARS-CoV-2 мутирует значительно медленнее, чем вирус гриппа или ВИЧ-инфекции.

Ранее, 24 апреля, в Испании сообщили о том, что за сутки в стране зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса в течение последнего месяца.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля Испания находится на втором месте по числу заболевших за весь период — там коронавирусом заболели 219 764 человека, умерли 22,5 тыс. пациентов.

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