440 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

Жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 440 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Общее число умерших с начала эпидемии достигло 22 157 человек. Больше всего летальных исходов в Мадриде (почти 7,7 тыс.) и Каталонии (4,3 тыс.), передает «РИА Новости».

Всего в стране выявлено 213 024 случаев. Выздоровели 89 250 человек.

22 апреля в Испании зарегистрировано 435 смертей от коронавируса.

20 апреля СМИ сообщали о снижении количества умерших в Испании. В тот день от инфекции скончались 399 человек, показатель стал самым низким в апреле.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 23 апреля в мире более 2,64 млн инфицированных. Умерли свыше 184 тыс. человек. Испания находится на втором месте по числу больных, уступая только США.