В Испании число смертей от COVID-19 за сутки упало до минимума за месяц

Количество умерших от коронавируса в Испании продолжает снижаться, за последние сутки от инфекции скончались 399 человек. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило Министерство здравоохранения страны, пишет газета El Pais.

За последний месяц этот показатель является самым низким.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 20 852 пациента, выписаны из больниц более 80 тыс.

Днем ранее сообщалось, что в Испании впервые рекордно снизилось количество умерших от коронавируса за сутки. 19 апреля от инфекции скончались 410 пациентов.

18 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен продлить карантинные меры в стране до 9 мая, однако условия их соблюдения будут смягчены.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 19 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 165,7 тыс. скончались, 633,3 тыс. пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.