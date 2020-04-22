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В Испании за сутки скончались 435 пациентов с COVID-19

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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В Испании снова наметилась тенденция к росту числа смертей от коронавируса. За минувшие сутки погибли 435 пациентов, что на пять человек больше, чем днем ранее, сообщила газета Pais со ссылкой на минздрав королевства в среду, 22 апреля.

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«Число инфицированных людей превышает 208 000, а число выписанных пациентов с начала кризиса приближается к 86 000», — заявил в ходе выступления в парламенте страны представитель ведомства.

20 апреля СМИ сообщали о снижении количества умерших в Испании. В тот день от инфекции скончались 399 человек, показатель стал самым низким в апреле.

18 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении продлить карантинные меры в стране до 9 мая, однако их условия будут смягчены. Дети до 14 лет смогут ходить на прогулки с родителями в Испании начиная уже с будущих выходных.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, в мире инфицировано более 2,57 млн человек, излечились более 701 тыс. пациентов, погибли более 178 тыс. человек.

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