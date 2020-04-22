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Мэра испанского города задержали пьяным за рулем во время карантина

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Фото: instagram.com/alcaldealexpastor
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Мэр города Бадалона (Испания, провинция Каталония) Алекс Пастор покинул пост после задержания за пьяную езду во время карантина. По словам вице-мэра Рубена Гихарро, градоначальник, который провел ночь в полицейском участке, передал письмо об отставке через своего адвоката.

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По информации газеты El Pais, Пастора задержали вечером 21 апреля в центре Барселоны. Он был за рулем и отказался от прохождения освидетельствования, несмотря на явные признаки опьянения. Как рассказал источник в полиции, мэр был возбужден, кричал, пытался драться и укусил одного из силовиков.

В письме, которое вице-мэр зачитал на пресс-конференции, Пастор пишет, что из-за утомления от работы у него начались проблемы со здоровьем и эмоциональным состоянием, которые привели к поступку, «о котором он сожалеет и в котором раскаивается».

По данным статистического бюро Worldometer, Испания находится на втором месте в мире после США по числу зараженных коронавирусом, там более 204 тыс. инфицированных. Режим карантина в стране введен в конце марта. В настоящее время ограничения планируется продлить до 9 мая.

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