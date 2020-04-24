Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет газета El Pais.

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.

Как полагают ученые, вспышка коронавируса в Испании впервые произошла в Валенсии. Неделей ранее 2500 футбольных фанатов поехали оттуда в Милан на футбольный матч Аталанта–Валенсия. На тот момент официальных данных о коронавирусе в Испании не было.

В то же время ученые сообщают, что у них нет достоверных данных об аналогичных последовательностях генома коронавируса у заболевших в Италии, поэтому однозначные выводы делать нельзя.

Кроме этого, генетический анализ показывает, что коронавирусы уже циркулировали в Испании еще раньше, около 14 февраля.

Ученые отметили, что коронавирус проник в Испанию как минимуми 15 путями, что исключает существование «нулевого пациента», и сделали предположение, что общий предок 1,6 тыс. исследованных вирусов был обнаружен в китайском городе Ухань примерно 24 ноября.

Ранее 24 апреля в Испании сообщили о том, что за сутки в стране зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса в течение последнего месяца.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля с начала пандемии в мире зарегистрировано более 2,7 млн заболевших коронавирусом. Умерли свыше 194 тыс. человек. Испания находится на втором месте по числу заболевших за весь период — там коронавирусом заболели 219 764 человека. На первом месте находятся США, где зарегистрировано 894 475 заразившихся.