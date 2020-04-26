В Италии заявили о возобновлении работы части компаний с 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте воскресенье, 26 апреля, в интервью газете La Republicca рассказал, что промышленность страны частично возобновит свою работу 4 мая.

Конте представил журналистам план того, как будет восстанавливаться экономика страны в условиях пандемии коронавируса. Ожидается, что окончательный антикризисный план правительство обнародует на следующей неделе.

«Мы работаем над тем, чтобы можно было разрешить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности», — приводит агентство Reuters слова Конте из данного интервью.

Он отметил, что стратегические предприятия, которые ориентированы на экспорт, могут получить разрешение на возобновление работы раньше остальных, если региональные власти санкционируют это.

«Мы не можем продлевать эту блокировку дальше. Мы рискуем серьезно подорвать социально-экономическую структуру страны», — признался Конте.

Премьер-министр добавил, что перезапуск промышленности должен быть постепенным и предприятия будут обязаны соблюдать строгие нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

21 апреля Конте уже обмолвился о том, что страна готовится к снятию ограничений этап за этапом.

Вместе с тем первые послабления ограничительных мер произошли в Италии уже на прошлой неделе. В частности, власти разрешили открыться некоторым категориям магазинов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 26 апреля, в Италии зафиксировано 195,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 26,4 тыс. человек скончались. 63,1 пациентов выздоровели.