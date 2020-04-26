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В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.

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«[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — сказал чиновник.

Туристическую отрасль Италии будут спасать с помощью внутреннего туризма. Правительство страны готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны, пояснил министр.

При этом Франческини отметил, что в мае в Италии планируется возобновление работы музеев и достопримечательностей страны, которые были закрыты с 8 марта.

По словам министра, открыться смогут те музеи и археологические памятники, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Среди них он назвал Колизей и Помпеи. Сложнее ситуация с кинотеатрами, театрами и другими культурными учреждениями с ограниченным пространством.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно последним данным Worldometer, в Италии зафиксировано более 195 тыс. случаев заболевания, скончались более 26 тыс. пациентов, выздоровели 63 120.

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