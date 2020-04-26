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Военные из РФ продезинфицировали дома престарелых еще в трех городах Италии

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Фото: Минобороны РФ
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Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами продезинфицировали дома престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, работы проведены в пансионатах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны провели полную дезинфекцию подобных объектов в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что правительство областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио в Италии обратились к России с просьбой отправить военнослужащих для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

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