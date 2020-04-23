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В Италии за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов

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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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В Италии за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3033 человека, что обновило суточный рекорд. Теперь число выздоровевших в стране составляет 57 576 человек. Об этом сообщает издание Il Messaggero в четверг, 23 апреля.

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Число жертв коронавируса за сутки выросло на 464 пациента и составило более 25,5 тыс. человек. Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Италии за все время эпидемии, включая умерших и выздоровевших, достигло 189 973.

В настоящее время зараженными являются 108 848 человек.

Ранее в четверг мэры итальянских городов Ордзинуови и Орцивекки поблагодарили российских военнослужащих и отметили важность работы российских специалистов по борьбе с распространением коронавируса.

С 10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры перестали работать.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

Вместе с тем на минувшей неделе некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей страны в соответствии с правительственным декретом.

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