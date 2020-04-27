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Песков анонсировал сдачу деклараций о доходах в полном объеме

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что декларации о доходах будут сданы в том объеме, в котором это необходимо закону. В данном вопросе никто и ничего не скрывает, сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты», опубликованном в понедельник, 27 апреля.

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Он подчеркнул, что перенос был связан с тем, что для подачи декларации необходимо собрать ряд документов, а так как многие учреждения закрыты из-за карантина, люди могут не получить нужные справки.

«Чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации, и было принято решение отодвинуть сроки декларирования. Но я вас уверяю — никто ничего не скрывает, это абсолютно беспочвенные домыслы. Всё будет сдано, и в том объеме, в котором это необходимо по закону, будет опубликовано», — подчеркнул Песков.

17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа срока отчета чиновников о доходах и имуществе. Речь идет о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Также до 1 августа отсрочено представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.

Позднее Песков заявил, что указ главы государства связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников из-за распространения коронавируса.

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