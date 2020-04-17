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Путин перенес на август срок подачи чиновниками деклараций о доходах
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Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что речь идет о переносе подачи деклараций чиновниками на 1 августа, уточняет «РИА Новости».

Указ о переносе срока отчета чиновников о доходах и имуществе Путин подписал ранее в пятницу. Речь идет о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Также до 1 августа отсрочено представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.

Ранее, в начале апреля, Песков заявил, что декларации о доходах Путина и высокопоставленных госслужащих будут опубликованы в установленный законом срок.

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