Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле пошутили о начале пути Путина как вирусолога

0
Фото: Global Look Press/Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает, то же самое касается вирусологии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 апреля в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Койке место: президент поручил построить новую инфекционную больницу
Медучреждение для пациентов с COVID-19 должно появиться в Воронежской области

«Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — сказал Песков.

Он напомнил о шутке Путина на совещании 7 апреля по борьбе с COVID-19, что вся Россия становится вирусологами. «Вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно», — сказал тогда президент.

Во время этой же телепередачи директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин раскрыл подробности телефонного разговора с российским лидером. Лобзин отметил, что поражен уровнем осведомленности Путина о коронавирусе.

«Высокий уровень, который даже далеко не у каждого профессионального медика есть. Вот это было мне так приятно. Мы говорили на таком профессиональном языке», — сказал он.

По данным оперштаба на 26 апреля, число случаев коронавируса в России достигло 80 949.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин в шутку назвал всех россиян вирусологами
Путин призвал сотрудничать с иностранными партнерами в борьбе с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020