В Кремле пошутили о начале пути Путина как вирусолога

Президент России Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает, то же самое касается вирусологии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 апреля в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — сказал Песков.

Он напомнил о шутке Путина на совещании 7 апреля по борьбе с COVID-19, что вся Россия становится вирусологами. «Вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно», — сказал тогда президент.

Во время этой же телепередачи директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин раскрыл подробности телефонного разговора с российским лидером. Лобзин отметил, что поражен уровнем осведомленности Путина о коронавирусе.

«Высокий уровень, который даже далеко не у каждого профессионального медика есть. Вот это было мне так приятно. Мы говорили на таком профессиональном языке», — сказал он.

По данным оперштаба на 26 апреля, число случаев коронавируса в России достигло 80 949.

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