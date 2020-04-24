Путин призвал сотрудничать с иностранным партнерами в борьбе с COVID-19

МИД должен содействовать Министерству здравоохранения и другим профильным ведомствам в координации с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он подчеркнул, что практически все зарубежные коллеги изъявляют желание работать совместно и предлагают свою помощь и услуги.

«Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать», — обратился Путин к главе МИДа Сергею Лаврову.

На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения выразили благодарность России за поддержку в период пандемии коронавируса.

В частности, в марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса. Кроме того, Минобороны России помогало в борьбе с коронавирусом Сербии, Китаю и США. В страны прибыли десятки самолетов с медицинским оборудованием, диагностической техникой и специалистами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что, оказывая помощь Италии и США в борьбе с коронавирусом, страна не добивалась ослабления санкций.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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