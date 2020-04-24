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Путин поручил принимать решения о работе компании с учетом ситуации с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил принимать решения о возобновлении работы компаний только с учетом динамики ситуации с коронавирусной инфекцией.

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«Посмотрим, что можно будет сделать в ближайшее время с учетом ограничений по борьбе с коронавирусом», — сказал он на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в пятницу, 24 апреля.

Глава государства поручил правительству и губернаторам принимать «выверенные» решения по продолжению или возобновлению работы предприятий с учетом всех требований безопасности, а также объективной оценки эпидемиологической ситуации в конкретных российских регионах и муниципалитетах.

В первую очередь, отметил президент, необходимо обеспечить стабильную и ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка.

На том же совещании Путин призвал сберечь рабочие места в автомобильной промышленности, сильно пострадавшей из-за коронавируса, и «подставить плечо» этой отрасли.

По его словам, нужно сохранить квалифицированные кадры и сделать так, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности совместной работы.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших — 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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