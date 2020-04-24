Прямой эфир
Сюжет:

Путин рассказал о выделении 5,2 млрд рублей на закупку реанимобилей

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджеты на закупку 1,2 тыс. реанимобилей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в автопроме в пятницу, 24 апреля.

Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19
Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с главами Приморского края и Калининградской области

«Техника, столь необходимая людям в системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее», — сказал он.

Глава государства поручил губернаторам и правительству контролировать поступление машин в регионы.

Ранее на том же совещании Путин призвал сберечь рабочие места в автомобильной промышленности, сильно пострадавшей из-за коронавируса, и «подставить плечо» этой отрасли. По его словам, нужно сохранить квалифицированные кадры и сделать так, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности совместной работы.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурашко заявил об увеличении выпуска лекарств от коронавируса
Попова рассказала о снижении удельного веса больных коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020