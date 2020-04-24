Путин рассказал о выделении 5,2 млрд рублей на закупку реанимобилей
Российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджеты на закупку 1,2 тыс. реанимобилей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в автопроме в пятницу, 24 апреля.
«Техника, столь необходимая людям в системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее», — сказал он.
Глава государства поручил губернаторам и правительству контролировать поступление машин в регионы.
Ранее на том же совещании Путин призвал сберечь рабочие места в автомобильной промышленности, сильно пострадавшей из-за коронавируса, и «подставить плечо» этой отрасли. По его словам, нужно сохранить квалифицированные кадры и сделать так, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности совместной работы.
По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.
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