Путин призвал сберечь рабочие места в автопроме

В условиях распространения коронавируса при строгом соблюдении санитарных и эпидемиологических мер важно обеспечить работу автопрома и сберечь рабочие места в этой сфере. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в первые недели апреля у некоторых производителей практически остановились продажи. Прежде всего, отметил он, это опасно рисками сокращения рабочих мест и снижением заработной платы.

Всего в российском автопроме занято около 300 тыс. человек, на автомобильных заводах «завязаны» тысячи предприятий по всей стране, включая малый и средний бизнес, розничные сети и поставщиков, отметил российский лидер.

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов — инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы», — сказал Путин на совещании по ситуации в автопроме.

Также в ходе совещания Путин сообщил, что российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей.

Глава государства поручил губернаторам и правительству контролировать поступление машин в регионы.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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