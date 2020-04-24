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Российский рынок покинул самый дешевый в мире автомобиль

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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
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Индийский автопроизводитель Bajaj прекратил продажи в России малолитражного хетчбэка Qute, которая считается самым дешевым автомобилем в мире. Об этом 24 апреля сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на сайте столичного дилера бренда найти эту модель еще можно, но решение о прекращении ее поставок в Россию уже принято.

Длина Bajaj Qute составляет 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1652. Автомобиль оснащен одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л.с. Машина способна развить максимальную скорость 70 км/ч. Расход топлива на 100 км не превышает 3 л.

В базовую комплектацию включены: аудиосистема с двумя динамиками, USB-разъем, шторки с молнией на окнах дверей, кожаные сиденья, литые диски.

В России новый хетчбэк Bajaj Qute можно было приобрести за 337 тыс. рублей.

20 февраля сообщалось, что на российском рынке начались продажи модели Lada Granta с новым двигателем. Модель разработана дочерним предприятием «АвтоВАЗа» — тольяттинской компанией «Супер-Авто».

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