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Skoda готовит новый бюджетный кроссовер

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Фото: Skoda
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Чешская компания Skoda выпустит новый компактный кроссовер, который получит название Kliq. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Motor.

Отмечается, что новинка будет представлена на индийском рынке. В основе кроссовера лежит модульная платформа MQB-A0-IN. Длина машины составит 4256 мм.

Автомобиль получит литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с., а также 150-сильный двигатель объемом 1,5 л. Привод — исключительно передний.

Стоимость модели на индийском рынке составит около миллиона рупий (900 тыс. рублей). Точные цены будут известны ближе к запуску модели, запланированному на середину следующего года.

20 марта сообщалось, что Skoda запустила проект, в рамках которого студенты дизайн-школы чешской марки разработают новый родстер на базе модели Scala.

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