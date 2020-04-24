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Cadillac выпустил удлиненный внедорожник Escalade ESV

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Фото: Cadillac
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Американская компания Cadillac выпустила удлиненную версию внедорожника Escalade ESV нового поколения. Об этом 24 апреля сообщает Autonews.

Длина новинки составляет 5766 мм, а размер колесной базы увеличился до 3407 миллиметров. Объем багажного отделения варьируется от 1214 до 3587 л.

Автомобиль оснащается 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 426 л.с., а также 281-сильным турбодизельным мотором объемом три литра.

Продажи удлиненного внедорожника Cadillac Escalade ESV в США начнутся в конце 2020 года. Стоимость автомобиля будет начинаться от $80 490 (6 млн рублей).

14 февраля сообщалось, что компания Cadillac начала российские продажи большого внедорожника XT6 и рестайлингового кроссовера XT5.

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