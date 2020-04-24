«АвтоВАЗ» может перейти на сокращенную рабочую неделю

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 29 июня 2020 года планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за прогнозируемого аналитиками 30–50% годового снижения рынка. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

На «АвтоВАЗе» подчеркнули, что главным приоритетом компании является сохранение рабочих мест. При этом решение о переводе предприятия на укороченную рабочую неделю предварительное.

«Мы надеемся, что ситуация начнет улучшаться, российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка мы могли бы сохранить пятидневную рабочую неделю и после 29 июня», — отметили в пресс-службе.

Напомним, «АвтоВАЗ» с 13 апреля возобновил работу главных конвейеров, которая была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человек, умерли 555 пациентов, выздоровел ― 4891.

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