Китайский кроссовер JAC S7 появится в России осенью

Продажи нового китайского семиместного кроссовера JAC S7 на российском рынке начнутся осенью 2020 года. Об этом в четверг, 23 апреля, говорится в посте, размещенном на официальной странице бренда в социальной сети Facebook.

Длина кроссовера составляет 4790 мм. Объем багажника при сложенных пассажирских сиденьях достигает 1358 л.

На автомобиль устанавливается полностью цифровая приборная панель. Кроме того, машина оснащается проекционным экраном.

В списке оборудования — шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, система старт-стоп, климат-контроль, электропривод багажника, парктроники, система кругового обзора.

Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с., а также 190-сильным мотором объемом два литра. Оба силовых агрегата сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

3 февраля сообщалось, что JAC выведет на российский рынок новый электрический кроссовер iEV7S.