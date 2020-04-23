Прямой эфир

Китайский кроссовер JAC S7 появится в России осенью

0
Фото: JAC
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи нового китайского семиместного кроссовера JAC S7 на российском рынке начнутся осенью 2020 года. Об этом в четверг, 23 апреля, говорится в посте, размещенном на официальной странице бренда в социальной сети Facebook.

Длина кроссовера составляет 4790 мм. Объем багажника при сложенных пассажирских сиденьях достигает 1358 л.

На автомобиль устанавливается полностью цифровая приборная панель. Кроме того, машина оснащается проекционным экраном.

В списке оборудования — шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, система старт-стоп, климат-контроль, электропривод багажника, парктроники, система кругового обзора.

Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с., а также 190-сильным мотором объемом два литра. Оба силовых агрегата сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

3 февраля сообщалось, что JAC выведет на российский рынок новый электрический кроссовер iEV7S.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей в Ижевске
В Москве усилят контроль за машинами с иностранными номерами
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020