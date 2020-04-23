«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей в Ижевске

Ижевский автомобильный завод, который входит в состав группы «АвтоВАЗ», с 27 по 30 апреля приостановит производство автомобилей. Об этом 23 апреля сообщает «Интерфакс».

Вынужденный простой связан с перебоями в поставках комплектующих на конвейер. Также на ситуацию повлияло и сокращение заказов с Украины на автомобили ижевского производства.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

16 апреля сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа автомобилей. Для заказа и приобретения доступны все модели Lada, которые есть в наличии у официальных дилеров.