В России начались продажи обновленного Jaguar F-Type

Компания Jaguar выводит на российский рынок обновленную модель F-Type. Об этом 23 апреля пишет Motor.

От предыдущей модели обновленный Jaguar F-Type отличается решеткой радиатора черного цвета, узкими светодиодными фарами, иными бамперами, увеличенными воздухозаборниками и видоизмененным капотом. Кроме того, у автомобиля появились новые задние ходовые огни и выхлопная система.

В списке оборудования — 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, медиакомплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 20-дюймовые диски и кресла с возможностью регулировки в 12 направлениях.

Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 300 л.с. Кроме того, спорткар можно заказать с трехлитровым мотором мощностью 380 л.с., а также с пятилитровым силовым агрегатом с отдачей 475 л.с. Все моторы работают с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на обновленный Jaguar F-Type начинаются от 5,715 млн рублей.

20 августа сообщалось, что специалисты британской компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.