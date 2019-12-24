JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

В августе 2020 года на российском рынке начнутся продажи нового кроссовера JAC S7. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 24 декабря.

Длина автомобиля составляет 4790 мм. Второй и третий ряды сидений складываются в пропорциях 60/40 и 50/50 соответственно. Объем багажника составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сиденьях — 1358 л.

На автомобиль устанавливается полностью цифровая приборная панель. Также JAC S7 оборудован проекционным экраном, отображающим основные показания на уровне ветрового стекла.

В списке оборудования — шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, система старт-стоп, климат-контроль, электропривод багажника, парктроники, система кругового обзора.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с., а также 190-сильным мотором объемом два литра. Оба силовых агрегата сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

Автомобиль будет собираться в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром». Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж.

22 ноября сообщалось, что в 2021 году на российском рынке начнутся продажи нового лифтбэка JAC A5.