«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей в понедельник, 13 апреля. Об этом ТАСС рассказал председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

По его словам, все помещения, оборудование и инструменты на предприятии были полностью продезинфицированы. Кроме того, каждый день проводится дополнительная уборка.

Рабочие места перенесены на безопасное расстояние, также были установлены дополнительные перегородки. Разметка сохранения дистанции размещена и на других объектах, в том числе в столовой, местах отдыха и общего пользования, на проходных.

Предприятие частично заработало 6 апреля. В частности, возобновили работу отдельные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2. Позднее период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

По данным на 12 апреля, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией (2186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровел 1291 человек.

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