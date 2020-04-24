Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом говорится в документе, опубликованном 24 апреля на официальном портале правовой информации

Таким образом, глава государства изменил Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — говорится в документе.

14 апреля депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Тогда же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года. Тогда власти Японии подписали акт о капитуляции.