Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Об этом 14 апреля сообщается на сайте парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Владимир Шаманов и Георгий Карлов, а также члены Совета Федерации Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Согласно тексту документа, в России вводится новый День воинской славы 3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября, отмечает телеканал «360».

Проект закона был подготовлен с целью укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества, пишет агентство городских новостей «Москва». В настоящее время в России 3 сентября является памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.

Как отмечает телеканал «Звезда», дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Им же было установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества.

За подвиги и боевые отличия во время войны с Японией свыше 300 граждан Советского Союза получили ордена и медали, 100 человек удостоились звания Героя СССР, пишет «Газета.ру».

19 марта главная церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которая должна была состояться в Берлине 8 мая, была отменена из-за пандемии коронавируса.