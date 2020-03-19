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В Берлине отменили церемонию по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны

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Фото: REUTERS/Joachim Herrmann
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Главная церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которая должна была состояться в Берлине 8 мая, отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом 19 марта сообщает Tagesspiegel со ссылкой на канцелярию президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

На мероприятии должен был выступить лидер ФРГ, бундесканцлер Ангела Меркель и другие политики страны. Также ожидались визиты зарубежных гостей.

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Как отмечает издание, данное мероприятие ранее никогда не отменялось.

Накануне Ангела Меркель обратилась к согражданам, чтобы прояснить ситуацию вокруг распространения в стране коронавируса. Пандемию COVID-19 она назвала величайшей проблемой Германии во времен Второй мировой войны и призвала жителей ФРГ проявлять солидарность, пишет Spiegel.

Ранее в этот день СМИ Германии сообщили о резком росте числа заболевших коронавирусом. Так, количество подтвержденных случаев за сутки возросло на 36% и превысило 12,3 тыс.

Мероприятия по случаю юбилея Победы в Москве состоятся. В Кремле ранее в марте сообщали, что подготовка к празднованию ведется в обычном режиме — обстановка в России «более благоприятная» «на общеевропейском фоне», поэтому каких-либо рекомендаций об ограничениях при проведении торжественных мероприятий не поступало.

В Совете Федерации выражали надежду, что ничто не помешает проведению Парада Победы в российской столице 9 мая.

На праздничные мероприятия 9 Мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Всего в параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения, включая более 20 новейших образцов, которые продемонстрируют впервые. В частности, зрителям покажут танки Т-90М «Прорыв», тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» и новейшие инженерные системы дистанционного минирования. Подробнее о параде глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал в феврале.

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