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В Германии резко выросло число зараженных COVID-19

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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За последние сутки число зараженных COVID-19 в Германии возросло на 36% и превысило 12,3 тыс. человек, сообщает в среду, 18 марта, Focus со ссылкой на минздрав федеральных земель ФРГ.

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17 марта в стране насчитывалось 9036 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 31 человек скончался, 105 выздоровели.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, произошла в конце декабря в Ухане. К марту заболевание распространилось в 150 странах мира и полностью охватило Европу. Заболели более 190 тыс. человек, скончались около 8 тыс.

Ранее в среду глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха завил, что пандемия коронавируса может продлиться два года.

По его словам, инфекция прекратит распространяться, когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему. Кроме того, согласно прогнозу ученых, в Германии в ближайшие два–три месяца число заболевших может превысить 10 млн.

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