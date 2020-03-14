Матвиенко понадеялась на отсутствие причин для отмены парада Победы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что парад по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне будет проведен несмотря ни на что.

«На парад Победы приглашены главы государств. Надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, столь нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия и торжественный парад на Красной площади», — цитирует ее «Интерфакс» 14 марта.

Также она заявила, что вопреки распространению в мире коронавируса общенародное голосование по поправкам в Конституцию России состоится. В то же время дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации», добавила она.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка к празднованию юбилея Победы ведется в обычном режиме. Обстановка в России «более благоприятная» «на общеевропейском фоне», каких-либо рекомендаций об ограничениях при проведении торжественных мероприятий не поступало, добавил он.

С 10 марта до 10 апреля в Москве отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек, в школах вводится режим свободного посещения. По данным на 14 марта, в России зафиксировано 47 заболевших коронавирусом, семеро вылечились.

На праздничные мероприятия 9 Мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Всего в параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения, включая более 20 новейших образцов, которые продемонстрируют впервые. В частности, зрителям покажут танки Т-90М «Прорыв», тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» и новейшие инженерные системы дистанционного минирования. Подробнее о параде глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал в феврале.