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Матвиенко понадеялась на отсутствие причин для отмены парада Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что парад по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне будет проведен несмотря ни на что.

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«На парад Победы приглашены главы государств. Надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, столь нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия и торжественный парад на Красной площади», — цитирует ее «Интерфакс» 14 марта.

Также она заявила, что вопреки распространению в мире коронавируса общенародное голосование по поправкам в Конституцию России состоится. В то же время дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации», добавила она.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка к празднованию юбилея Победы ведется в обычном режиме. Обстановка в России «более благоприятная» «на общеевропейском фоне», каких-либо рекомендаций об ограничениях при проведении торжественных мероприятий не поступало, добавил он.

С 10 марта до 10 апреля в Москве отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек, в школах вводится режим свободного посещения. По данным на 14 марта, в России зафиксировано 47 заболевших коронавирусом, семеро вылечились.

На праздничные мероприятия 9 Мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Всего в параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения, включая более 20 новейших образцов, которые продемонстрируют впервые. В частности, зрителям покажут танки Т-90М «Прорыв», тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» и новейшие инженерные системы дистанционного минирования. Подробнее о параде глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал в феврале.

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