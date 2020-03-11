Колонна техники впервые примет участие в параде Победы в Биробиджане

Механизированная колонна впервые будет участвовать в параде Победы в Биробиджане. В нее войдет 12 единиц техники.

Решение об участии колонны озвучил глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. По его словам, 9 мая в параде будут участвовать 12 единиц техники и 12 парадных расчетов. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Кроме того, на центральной площади установят пять единиц техники.

В День Победы в столице региона организуют работу полевой кухни. Свои планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должны представить все муниципальные образования региона в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Омск, где в параде Победы задействуют 66 единиц техники, для обеспечения сохранности дорожного покрытия получил четыре комплекта асфальтоходных «башмаков» для тяжелой техники.