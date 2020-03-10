«Башмаки» для тяжелой техники получит Омск для парада Победы

В Омске на праздновании Дня Победы будет задействовано 66 единиц военной техники. Для обеспечения сохранности дорожного покрытия во время парада Минобороны России выделило четыре комплекта асфальтоходных «башмаков» для тяжелой техники.

По данным ИА «Омскрегион», непосредственно в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет участвовать около 50 единиц техники. Колонну возглавит танк Т-34. Также горожане увидят танки Т-72 и Т-80. Губернатор Александр Бурков обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой выделить четыре комплекта специальных резиновых приспособлений для танков, которые позволят сохранить асфальтовое покрытие в целости.

Кроме того, в параде впервые задействуют авиационную технику.

Ранее сообщалось, что российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Танки пройдут в колонне военной техники.