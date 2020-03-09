«Искандеры» передислоцировали в Подмосковье для участия в параде Победы

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) передислоцировали из Ивановской области в Московскую для участия в параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЗВО 9 марта.

«Всего в Московскую область на время подготовки и проведения парада были переброшены четыре самоходные пусковые установки и четыре транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер», — говорится в сообщении.

От танкового объединения ЗВО в параде примут участие около 100 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», а также танки Т-34 и противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100.

Всего в параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения, включая более 20 новейших образцов, которые продемонстрируют впервые. В частности, зрителям покажут танки Т-90М «Прорыв», тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» и новейшие инженерные системы дистанционного минирования. Подробнее о параде глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал в феврале.

На праздничные мероприятия 9 мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В честь юбилея Победы ветераны получат единовременные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в феврале, в марте правительство согласовало правила осуществления выплат.