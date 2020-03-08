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Климкин предрек Украине катастрофы из-за парада Победы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Приезд мировых лидеров в Москву на парад Победы может стать катастрофой для Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу «Обозреватель», опубликованном 8 марта.

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По его мнению, президент России Владимир Путин попытается заключить с западными политиками «закулисную договоренность» по Украине. В связи с этим экс-министр считает, что властям необходимо добиться, чтобы перед Москвой главы иностранных государств заехали в Киев.

Климкин подчеркнул, что Украина, как и Европа, отмечает День Победы на день раньше России, 8 мая, поэтому такой план кажется ему осуществимым.

«Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — цитирует дипломата «Газета.ру».

3 марта украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала в Верховную раду постановление с требованием о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несколькими днями ранее тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 мая.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

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